Petrecere cu bucluc. Se solicită demisia lui Boris Johnson (VIDEO) In Marea Britanie, premierul Boris Jonhson se confrunta cu un adevarat ”Partygate”, dupa cum constata Les Echos. Johnson, este presat de conservatori sa demisioneze din funcție, dupa ce a recunoscut ca a participat la o petrecere in timpul carantinei naționale, noteaza și BBC. Potrivit presei britanice, șeful guvernului și soția sa (pe atunci logodnica lui) Carrie ar fi participat ei inșiși la „petrecerea in gradina” din 20 mai cu aproximativ patruzeci de persoane. Petrecere la care el spune acum ca a stat doar 25 de minute. In aceeași zi cu petrecerea, ministrul Culturii Oliver Dowden a reamintit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

