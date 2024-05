Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep trebuia sa joace marți in primul tur de la Trofeul Clarins (WTA 125), dar ploaia a dat peste cap planurile organizatorilor de la Paris și aceștia au fost nevoiți sa renunțe la toate meciurile din data de 14 mai.

- Dupa ce anunțau ca și-au luat teren și ca vor incepe in curand construcția noii lor case, Lora și Ionuț Ghenu, partenerul ei, au decis sa mai amane acest moment. Cantareața ne spune de ce au luat aceasta hotarare și ce i-a facut sa-și schimbe decizia.

- Lora și Ionuț Ghenu sunt impreuna din 2014, insa nu au facut inca pasul cel mare. Ei au amanat nunta de mai multe ori, pe motiv ca au intervenit diverse mici probleme. Chiar și așa, artista știe cum va organiza totul pentru marele eveniment.La Premiile Unica.ro 2024, Lora a dezvaluit cum reușește sa…

- DECIZII… Intrat intr-o etapa in care tot mai mulți inculpați din dosarul “Munteanu” scapa de acuzații dupa ce faptele pentru care au ajuns la termenele de prescripție, procurorii incearca sa mai salveze ce se poate salva. Astfel, au cerut magistraților Curții de Apel Iași schimbarea incadrarii juridice…

- In cursul acestei zile ar fi trebuit sa inceapa, cu adevarat, procesul lui Vlad Pascu, dar, ca urmare a unor probleme aparute, a fost amanat, avocatul Adrian Cuculis explicand și cine il va judeca pe soferul drogat, Procesul lui Vlad Pascu, amanat Atazi ar fi trebuit sa inceapa procesul lui Vlad Pascu,…

- Deși ministrul Dezvoltarii a promis, marți seara, pe Facebook, ca a trimis memorandumul de finanțare pentru construirea stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța catre Guvernul Romaniei și ca lucrarile vor intra in linie dreapta, memorandumul nu s-a aflat pe agenda Executivului in ședința de joi. Adrian…

- Este vorba despre un dosar penal aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, mai exact, o contestație la executare. Un barbat care a fost condamnat definitiv la inchisoare a depus aceasta contestație la executarea pedepsei. Contestația a fost depusa in anul 2021 și nici pana in acest moment nu a fost soluționat…

- CARAȘ-SEVERIN – Dupa indelungi dezbateri pe tema plangerii care preceda acțiunea in contencios administrativ, banii intorși in județ din impozitele carașenilor se vor scurge tot in vistieriile primariilor social-democrate! Ședința extraordinara a Consiliului Județean de vineri, 15 martie, a pus din…