Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au aprobat, luni, un plan franco-german de a impune sanctiuni rusilor suspectati de otravirea politicianului rus de opozitie Alexei Navalnîi, au declarat diplomati citati de Reuters, preluat de News.ro. Berlinul si Parisul au facut propunerea…

- "Am fost in Turcia, de doua ori la Istanbul. Era vremea cand se facea comerț. Prima data am fost intr-o prospecțiune, am cumparat blugi și toate astea și mi-am dat seama ca cel mai bine merge mohairul" a povestit primarul Capitalei. Acesta a vorbit și despre un alt moment amuzant din viața…

- „Un mic ULM care transporta doua persoane și un avion turistic de tip DA40 care transporta trei persoane s-au lovit in jurul orei 16:30 – 17:00, primul aterizand pe gardul unei case din Loches, fara a provoca vreo victima suplimentara, al doilea la cateva sute de metri intr-o zona nelocuita „, a declarat…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism de lux care fusese introdus in bazele de date ca fiind furat din Franța, in urma cu doar cateva ore, arata un comunicat al instituției.

- Editorii de presa din Franța au obtinut o victorie judiciara in fata companiei Google in incercarea lor de a obtine din partea gigantului american de internet ”plata drepturilor conexe” prin care sunt remunerate continuturile editoriale preluate de Google pe paginile sale, conform AFP. Curtea de Apel…

- DIICOT a anuntat in 5 martie trimiterea in judecata a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfasurarea…

- Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1, a avut o viața plina de incercari. Armand a nascut de nu mai puțin de șase ori, de fiecare data natural. Aceasta și soțul ei au pierdut insa doi copii, in tinerețe.Clotilde Armand este om politic, manager, activist civic, dar, inainte de toate…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește joi, 27 august, incepand cu ora 17:30, in curtea instituției, evenimentul prilejuit de sarbatorirea centenarului jurnalistului și scriitorului Virgil Ierunca. Evenimentul dedicat lui Virgil Ierunca, caruia Mircea Eliade ii scrisese dupa lectura…