Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al agriculturii Petre Daea a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca este "inadmisibil" ca in Romania sa nu existe un lant de magazine in care fermierii sa isi valorifice "direct" produsele, aratandu-se "extrem de suparat" de soarta Casei Romane de Comert Agroalimentar…

- Compania petroliera azera de stat, SOCAR, a ajuns la 50 de benzinarii pe piata din Romania, dupa ce a inaugurat doua statii la Sibiu, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.SOCAR Petroleum comercializeaza 4 tipuri de carburanti sub brandul "Nano", noile statii fiind prevazute cu doua…

- Orban dezminte existența unor discuții pentru un imprumut de la FMI: ”Noi am dus o politica extrem de prudenta, exista incredere in capacitatea de a mentine echilibrele economice” Premierul Ludovic Orban a dezmintit, vineri, informatiile privind existenta unor discutii cu Fondul Monetar…

- Vesti bune de la albaiulienii de pe malul oceanului Atlantic. Deja un nume consacrat in sahul juvenil portughez, Lucas Moldovan, ai carui parinti sunt albaiulieni stabiliti la Lisabona, a obtinut un nou succes. Evoluand in finala campionatului Portugaliei de juniori la sah, Lucas a obtinut medalia de…

- E lucru știut ca anul trecut s-a semnat contractul pentru ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???? ????????????̦????????????????????????????. Unii, care le „au in plan”, deja au uitat. Sau nici atunci n-au realizat.…

- Unii ar spune ca, in momentul anunțarii candidatului pentru primarie, a luat sfarșit perioada indeciziei din PSD Alba Iulia. Eu nu pot spune decat ca s-a sfarșit perioada negocierilor dintre PSD și USR, finalizata cu un rezultat așteptat: retragerea fara nicio pretenție la rezultat electoral, o descalificare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles ca in negocierea bugetului multianual pentru perioada 2021-2027, va face eforturi ca Romania sa obtina sume consistente din banii europeni in special pentru coeziune si pentru politica agricola. „Noi avem nevoie de acesti bani pentru scoli,…

- Grupul german E.ON a investit 1,7 miliarde euro in Romania, in ultimii 15 ani, in modernizarea retelelor de distributie si dezvoltarea de solutii energetice, astfel ca din 2005, de la intrarea pe piata din Romania, au fost modernizati peste 8.290 km de retea de gaze naturale (jumatate din lungimea…