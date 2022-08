Stiri pe aceeasi tema

- “In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele sunt afectate. Echipele de control care sunt stabilite prin ordinul prefectului sunt la fata locului, determina in fiecare zona in parte care este gradul de afectare, care sunt pierderile, intocmesc documentele…

- Ministrul Agriculturii a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de miercuri, de fața cu premierul Ciuca și cu ceilalți șefi de ministere, cum sta Romania in privința recoltarii suprafețelor cultivate cu grau. „Pana la aceasta data, in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafata de grau. Ce am avut…

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania. Intreaga productie este inmagazinata, iar ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, da asigurari ca vom avea cantitatea necesara pentru consum, dar si disponibilitati pentru export, dupa cum a declarat pentru AGERPRES .„Cu siguranta o sa avem…

- In ultima perioada am avut o multime de avertizari de la meteorologi. Multe dintre ele despre instabilitate atmosferica. In unele zone a plouat intr-o ora cat pentru o luna, dar asta nu ajuta agricultura.

- Sunt probleme mari pe campurile din județul Buzau. Seceta a pus stapanire pe multe zone, iar fermierii se grabesc sa puna in silozuri puțina recolta pe care a dat-o pamantul. La unele culturi nu va exista producție deloc. Porumbul și floarea soarelui sunt cele mai afectate.