Ministrul Agriculturii Petre Daea a anuntat ca ajutorul primit de fermieri de la Comisia Europeana va fi dublat de la bugetul statului, urmand sa fie realizat un act normativ in acest sens, in contextul importului de cereale din Ucraina. „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus in miscare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grau practic, aici ne-am indreptat. (...) Vor veni sume suplimentare. Nemultumirea este la toata lumea, nu este numai la fermierii…