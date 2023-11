Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…