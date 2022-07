Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, Peter Imre s a stins din viata dupa o lunga lupta cu cancerul.In 2010, omul de afaceri a numit fost director general la Adevarul Holding.Peter Imre a murit la varsta de 60 de ani intr o clinica din Bucuresti.Cunoscutul om de afaceri era casatorit cu Marina, fiica lui Teodor Melescanu,…

- Regina frumuseții din Brazilia, Miss Brazilia 2018, s-a stins din viața, dupa ce a fost supusa unei operații ușoare. Gleycy Correia a murit la varsta de 27 de ani din cauza unei hemoragii masive si a unui atac de cord, afectiuni suferite dupa ce a fost supusa unei operații de... The post Regina frumuseții…

- Accident mortal in Cluj-Napoca! Un copil in varsta de 14 ani care se afla pe bicicleta s-a stins din viața, miercuri, dupa ce a fost lovit de o mașina la intersecția a doua drumuri județene. La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 47 de ani.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate sapte decese – trei barbati si patru femei – la pacienti cu COVID-19, din care unul raportat perioadei de referinta, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Dintre cele sapte decese, unul a fost inregistrat la categoria de varsta 30-99 de ani, doua la categoria…

- Damian Bonaparte, 23 de ani, a venit sa se afirme in rugby la Dinamo București, la 9.000 de kilometri departare de casa, și țintește sa-și ia cetațenie in viitor pentru a reprezenta țara noastra in competițiile internaționale. A marturisit ca nu a descoperit viața și cluburile din Capitala pentru ca…

- Baieții de la 3 Sud Est au trecut prin aceeași drama, iar tragediile s-au ținut lanț pentru ei in ultimii ani. Laurențiu Duța a vorbit despre momentele triste prin care a trecut el, dar și colegii sai de trupa. In noaptea de Inviere, mama lui Viorel Șipos s-a stins din viața, asta dupa ce anul trecut…

- Are aproape 70 de ani petrecuți printre nori. La 17 ani a pilotat pentru prima data, iar de atunci a manevrat tot ce inseamna aparat de zbor ușor, cu excepția girocopterului. Astazi este cel mai in varsta pilot din Romania.Pilotul: Zbor din pasiune din primavara anului 1953. Pentru mine zborul este…

- Sunt șase ani de cand Cornel Patrichi s-a stins din viața. Dar ce s-a intamplat cu averea lui dupa moartea acestuia!?Soția celui supranumit ‘’Regele dansului’’ a vandut casele din Romania. Cancerul pulmonar avea sa-i aduca sfarșitul.