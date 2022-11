Peste un miliard de tineri sunt în pericol să-și piardă auzul Cercetatorii estimeaza ca 1,345 miliarde de tineri intre 12 și 34 de ani ar putea surzi din cauza zgomotului puternic la care se expun ascultand muzica cu diverse dispozitive sau in baruri și sali de concerte, transmite CaM’interesse. La inceput a fost Walkman, apoi a explodat moda aparatelor de muzica portabile cu caști, platforme streaming… Toate la urechile celor care le folosesc, in majoritatea lor tineri. O meta-analiza publicata in luna octombrie in revista BMJ Global Health și preluata de CNN estimeaza ca peste un miliarde de utilizatori cu varste intre 12 și 34 de ani sunt in pericol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 noiembrie 2022, ziua in care, conform previziunilor ONU, populația mondiala atinge un nivel record de 8 miliarde de oameni. In urma cu 11 ani, in 2011, erau 7 miliarde de locuitori.Populatia mondiala depaseste marti opt miliarde de locuitori, potrivit unor estimari oficiale ale Organizatiei…

- Vaccinul contra gripei ne protejeaza de aceasta infecție virala, dar, totodata, ar putea sa aiba efecte protectoare și contra accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit cercetatorilor canadieni, vaccinul antigripal ar diminua riscul de accident vascular cerebral. Rezultatele studiului lor a fost publicat…

- Probabil ca de multe ori v-ați pus aceasta intrebare: Cați oameni sunt pe Instagram? Cat din populația omenirii se afișeaza pe rețeaua pe care, daca nu ești, nu exiști? Peste 2 miliarde de oameni folosesc Instagram cel putin o data pe luna, arata datele oficiale date publicitatii de Meta. Instagram…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni ale acestui an a crescut cu aproape 5,9 miliarde euro, la 18,77 miliarde euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 23,9%, iar importurile s-au majorat cu 29%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.…

- Sunt intr-o creștere alarmanta cancerele depistate la persoane cu varste sub 50 de ani avertizeaza un studiu recent, aparut in Nature Reviews Clinical Oncology. Un grup de cercetatori de la Universitatea Harvard au formulat o lista cu 14 tipuri diferite de cancere a caror incidența a crescut in cazul…

- Autoritațile chineze au aprobat un vaccin anti-Covid inhalabil, o premiera mondiala, care a marit, luni, prețul acțiunilor producatorului din Tianjin (nordul Chinei), transmite Europe 1. Vacccinul CanSino Biologics, care va fi folosit ca doza de rapel de urgența, a primit unda verde din partea administrației…

- Jumatate din unitatile sanitare la nivel mondial nu dispun de produse de igiena de baza, expunand aproape patru miliarde de persoane unui risc crescut de infectie, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza AFP.

- Statele Unite vor anunta, posibil chiar miercuri, un nou pachet de asistenta de securitate pentru Ucraina, in valoare de circa trei miliarde de dolari, a afirmat marti un oficial american, potrivit agentiei Reuters. Pachetul ar urma sa fie cel mai mare din partea Washingtonului in cele sase luni de…