O turma de 1.100 de oi și 200 de capre au trecut pe strazile centrale din Madrid in cadrul tradiționalului festival dedicat crescatorilor de ovine Trashumancia, care anul acesta a implinit 30 de ani de existența, relateaza RIA Novosti. Acest spectacol neobișnuit se repeta in fiecare octombrie, dar in 2023 exista o inovație: pentru prima data, ghidarea unei turme de oi și capre a fost incredința