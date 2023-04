In Noaptea de Inviere, la 112, pentru Serviciul de Ambulanța București-Ilfov, au sunat peste o mie de bucureșteni, o parte dintre ei fiind transportați la unitațile de primiri de urgența. De asemenea, echipaje de prim ajutor au intervenit in cazul a 34 de persoane care au leșinat in timpul slujbei de Inviere. Majoritatea persoanelor au acuzat probleme digestive ca urmare a exceselor alimentare. Medicul Tudor Ciuhodaru ofera pe Facebook cateva sfaturi pentru ”a petrece in familie și nu prin spitale” sarbatorile Pascale. ”Moderatia ar trebui sa fie cheia alimentatiei si de sarbatorile pascale.…