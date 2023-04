Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de programe al organizatiei Salvati Copiii, George Roman, a afirmat ca 55- dintre copii sunt hotarati sa plece din Romania, mai exista un procent important al celor care nu stiu inca ce sa faca, precizand ca numai 13- dintre copii isi doresc sa ramana in tara. Presedintele Asociatiei Elevilor…

- Directorul executiv al Asociatiei Crescatorilor de Vaci “HolsteinRo”, Ionut Lupu, spune ca pe litrul produs se pierd intre 0,3 si 0,85 de lei si ca nu se poate vorbi de profit de mai bine de trei luni. Ionut Lupu a declarat, vineri, la Prima News, ca in Ungaria si Polonia crescatorilor de vaci li se…

- Ionut Lupu a declarat, vineri, la Prima News, ca in Ungaria si Polonia crescatorilor de vaci li se deconteaza motorina pentru transportul de lapte. “Daca in Ungaria s-a accentuat in ultimii 10 – 15 ani, dar de asemenea in toate tarile grupului de la Visegrad s-a pus accentul foarte mult pe aceasta…

- Directorul executiv al Asociatiei Crescatorilor de Vaci "HolsteinRo", Ionut Lupu, a afirmat ca pe litrul produs se pierd intre 0,3 si 0,85 de lei si ca nu se poate vorbi de profit de mai bine de trei luni. El a precizat ca daca nu se reuseste infiintarea culturilor de primavara, situatia se cam termina…

- Miruna Croitoru, președintele Consiliului National al Elevilor, susține ca numarul elevilor care vor sa mearga la o școala profesionala pentru ca in Romania exista o oarecare stigma asupra acestor meserii. Președintele Consiliului National al Elevilor, a declarat, joi, la Prima News, ca nici parintii…

- Anul care s-a incheiat a fost fantastic pentru Romania la olimpiadele internationale, unde s-a clasat prima in Europa. In contrast, la testele PISA, care refecta nivelul mediu general de pregatire al elevilor, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Romania este cea mai bine plasata tara…