- Peste 175.000 de persoane si-au gasit locuri de munca prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in primele noua luni ale anului, potrivit unui comunicat remis joi de institutie.Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 30 septembrie 2020, 70.120 au peste…

- Peste 130.000 de romani au fost angajati prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in primele sapte luni ale acestui an – a informat institutia intr-un comunicat. Cei mai multi sunt din judetele: Timis, Neamt si Suceava, sunt barbati de peste 45 de ani din mediul urban si au…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunta ca, in primele sapte luni ale acestui an, ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii au fost incadrate in munca 131.010 persoane, anun'[ news.ro.Potrivit ANOFM, din totalul persoanelor ocupate pana la 31iulie 2020,…

- Rata somajului a crescut in Romania la 3,27%, in iulie Rata somajului inregistrat la nivel national, in luna iulie, s-a situat la 3,27%, cu 0,26 puncte procentuale peste valoarea consemnata in aceeasi luna din 2019, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Procentul…

- Rata somajului inregistrat in Capitala, in luna iulie, a fost de 1,29%, in crestere cu 0,29% fata de iunie, potrivit datelor publicate joi de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (ANOFM).Astfel, la sfarsitul lunii iulie, in evidentele AMOFM erau inregistrati 15.290…

- Dupa numai 6 luni de cand a fost numit in fruntea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), liberalul Victor Picu este revocat din functie, conform deciziei semnate de premierul Ludovic Orban. Picu a fost prins beat la volan, in urma cu cateva zile. Pe de alta parte, el are depusa…