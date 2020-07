Peste 650 de mii de decese din cauza coronavirusului Numarul total de cazuri de infecții cu noul coronavirus a ajuns ieri la 16.420.289, din care 10.048.052 sunt pacienți vindecați, in timp ce 652.256 de oameni și-au pierdut viața, potrivit worldometers.info, preluat de Hotnews. Statele Unite au raportat duminica 55.187 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai scazut numar inregistrat in aproape doua saptamani. China a inregistrat luni 61 de noi cazuri de infecții cu coronavirus, cel mai mare numar de cazuri confirmat din aprilie și pana acum, relateaza AFP, acestea provenind din trei regiuni diferite și generand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, China a inregistrat 61 de noi cazuri de infectie cu coronavirus, fiind ce la mai mare numar de cazuri confirmate din aprilie si pana in prezent, acestea provenind din trei regiuni diferite și generand temeri legate de izbucnirea celui de-al doilea val al epidemiei. Citeste si: Accident…

- Autoritatile din China au raportat, sambata, 22 noi cazuri de coronavirus, cele mai multe in regiunea Xinjiang, informeaza agentia de presa Reuters.In orasul Urumqi, capitala provinciei Xinjiang, situata in vestul Chinei, s-au inregistrat 16 cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Alte…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Aparitia unor cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in provincia Jilin, in nord-estul Chinei, a determinat autoritatile sa instituie o noua carantina. De data aceasta pentru 108 milioane de oameni sunt izolasi dupa aparitia a 34 de cazuri noi de Covid-19 in provincia Jilin, in nord-estul tarii.

- Probleme mari in China. Un epidemiolog chinez de top a anunțat ce va urma. Potrivit acestuia, este posibil ca un al doilea val de infectii cu COVID-19 sa loveasca din nou. Dr. Zhong Nanshan, consilierul medical principal al guvernului chinez, a confirmat intr-un interviu acordat pentru CNN, sambata,…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna. Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire,…

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…

- Informații incredibile din China. Autoritatile sanitare chineze au anuntat duminica dimineata ca au inregistrat doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei aparute in centrul tarii, la sfarsitul anului trecut, relateaza…