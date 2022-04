Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza peste 6.000 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com. In curand se implinesc doua luni de la ordinul lui Vladimir Putin, iar in tot…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Procurorul sef european, Laura Codruța Kovesi, a efectuat o vizita in Ucraina, unde s-a intanit cu procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit unui comunicat al Parchetului European. In timpul vizitei sale, a fost semnat un mecanism de lucru ce stabileste bazele unei cooperari stranse…