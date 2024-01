Peste 600 de copii la competiția de hochei 630 de copii au participat la Arena de hochei din Sangeorgiu de Mureș, in cadrul celei de-a doua ediții a Cupei Q Fluid. In competiția care s-a desfașurat in acest weekend, sambata și duminica, nu mai puțin de 70 de echipe s-au inscris la aceasta ediție a evenimentului. „Puțini sunt cei care au trait epoca de aur a hocheiului pe gheața la Targu Mureș! In 1950 și "51, echipa orașului nostru a… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patinoarul Mureș va gazdui in perioada 13-14 ianuarie (sambata-duminica) o noua editie a Cupei Q Fluid. In cadrul evenimentului vor participa peste 500 de hocheiști din aproape 30 de cluburi. In ambele zile, competiția va incepe la ora 9 si va ține pana aproape de seara zilei respective, unde sportivii…

- Eleva aflata in coma dupa prabusirea partiala a cladirii internatului Liceului Teoretic Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc a decedat marti, la Targu Mureș. Purtatorul de cuvant al SCJU Targu Mures, Mariana Negoita, a anunțat intr-un comunicat ca decesul s-a produs in jurul orei 15,30. Eleva din Odorheiu…

- Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin va fi organizat la Cluj Napoca, dupa ce dreptul a fost caștigat de catre formația locala U-BT. Totodata, toate partidele se vor desfașura in BT Arena din Cluj Napoca in luna februarie a anului 2024. Datele exacte vor fi anunțate in curand. Potrivit…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- Micuții sportivi de la Clubul Gladius Lucky Dragons din Targu Mureș au obținut rezultate de excepție la ONSȘ Minibaschet Mixt 4×4 – Nivel Primar. Competiția a avut loc in sala Gladius Lucky Dragons, fiind organizata in parteneriat cu Școala Gimnaziala Nr.7 și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, sub…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a demarat vineri, 17 noiembrie, proiectul "Caravana UMFST" pentru anul universitar 2023-2024, prima oprire fiind la Casa de copii „Sf. Iosif" din Odorheiu Secuiesc. "Colaborarea cu aceasta casa de…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Judetean de Poliție Transporturi Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre stația CF Targu Mureș și halta CF Dumbravioara se afla o persoana lovita de tren, posibil decedata. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate, s-a stabilit…