Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au amendat, in ultimele cinci zile, 60 de unitati de alimentatie publica de pe Litoral cu 368.000 de lei pentru abateri de la legislatie, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Medicii veterinari care activeaza in…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat, in urma unor controale facute saptamana aceasta la unitati de alimentatie publica de pe litoral, amenzi de 368.000 de lei. Printre nereguli se numara manipularea neigienica a produselor alimentare,…

- Aproape 70 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate, in ultima saptamana, de catre inspectorii sanitar-veterinari cu suma totala de 400.000 de lei pentru nereguli precum igiena precara, ambalare si etichetare necorespunzatoare a produselor. Directia Sanitar-Veterinara…

- Comandamentului Sezon Estival 2020 iata ce au gasit inspectorii pe litoralPentru o perioada de 42 de zile, in intervalul 13.07.2020 23.08.2020, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, dr. Robert Viorel Chioveanu, a dispus constituirea Comandamentului Sezon…

- Peste 40 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate cu suma totala de 366.000 de lei, iar in cazul unui fast-food si al unui restaurat activitatea a fost oprita temporar, in urma neregulilor gasite in timpul controalelor efectuate, saptamana trecuta, de inspectorii sanitar-veterinari.…

- Peste 1.900 de unitati de alimentatie publica au fost verificate in perioada starii de alerta, iar autoritatile au aplicat amenzi in valoare de 360.600 de lei in urma neregulilor constatate."In urma controalelor au fost aplicate 103 de amenzi contraventionale in valoare de 360.600 de lei si…

- bull; Valoarea totala a avertismentelor depaseste 41,6 milioane de lei.Inspectorii de integritate au emis sase avertismente de integritate cu privire la achizitiile publice verificate in prima parte a anului. Potrivit ANI, au fost verificate prin sistemul informatic PREVENT nu mai putin de 4.216 proceduri…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza miercuri o conferinta de presa in care vor prezenta masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica, potrivit Agerpres.…