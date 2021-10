Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 67.853 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 34.944 reprezinta prima doza, 5.736 – doza a doua si 27.173 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 60.126 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 29.544 reprezinta prima doza, 5.249 – doza a doua si 25.333 – doza a treia, a informat, miercuri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 58.409 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 27.548 reprezinta prima doza, 5.026 – doza a doua si 25.835 – doza a treia, a informat, marti, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 45.565 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 19.331 reprezinta prima doza, 2.841 – doza a doua si 23.393 – doza a treia, potrivit unei informari transmise, sambata, de Comitetul national de coordonare a activitatilor…

- Un numar de 11.690 de doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 7.838 reprezinta prima doza, iar 3.852 doza a doua, potrivit unei informari transmise, luni, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor…

- Un numar de 5.643 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 3.406 reprezinta prima doza, iar 2.237 doza a doua, potrivit unei informari transmise, duminica, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un numar de 334.022 de doze de vaccin anti-COVID au fost distribuite in centrele de vaccinare si la medicii de familie din judetul Brașov. Dintre acestea peste 316.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 825 de vaccinuri: 21 Moderna, 21 AstraZeneca, 358 Johnson&Johnson și 425 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 20 de vaccinuri, iar in cadrul etapei…