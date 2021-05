Stiri pe aceeasi tema

- 15 containere cu 300 de tone de deșeuri din Germania au fost descoperite in Portul Constanța. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud si a unui reprezentant al Agenției FRONTEX au…

- Politistii de frontiera au oprit vineri, in Portul Constanta Sud Agigea, zece containere cu deșeuri din Germania care urmeaza sa fie returnate expeditorului, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Containerele cu deșeuri erau destinate unei societati din judetul Prahova care efetueaza…

- Peste 200 de tone de deseuri au fost depistate in Portul Constanta si in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, acestea fiind returnate catre tarile de unde au fost trimise, informeaza news.ro . Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 7 mai, in urma unor activitati informativ-operative…