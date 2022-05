Peste 500 de kilograme de cocaină au fost găsite într-un container cu saci de cafea boabe destinaţi fabricii Nespresso a Nestle Politia a fost informata luni seara de catre Nespresso ca personalul a gasit o substanta alba nedefinita in timp ce descarca saci cu boabe de cafea care tocmai sosisera din Brazilia, a spus politia intr-un comunicat. Analizele au aratat ca substanta era cocaina. ”Substanta in cauza nu a intrat in contact cu niciunul dintre produsele noastre sau cu echipamentele de productie folosite pentru a face produsele noastre”, a spus Nespresso intr-un comunicat trimis prin e-mail. “ Compania a adaugat ca ”intrucat o investigatie a politiei este in desfasurare, nu putem impartasi mai multe detalii. Vrem sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

