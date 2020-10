Compania de teatru Giuvlipen impreuna cu peste 50 de personalitați și instituții din țara și din strainatate susțin inființarea unui Teatru Rom de Stat in Romania. Compania Giuvlipen, inființata in 2015 de Asociația Actorilor Romi, este prima inițiativa independenta din Romania dedicata sprijinirii actorilor și dramaturgilor romi și promovarii teatrului contemporan rom. Inca de la inființare, agenția de presa Reuters a numit-o „avangarda culturii rome – un contraatac, prin arta și activism, la secole de opresiune". In acest an, inovația, creativitatea și reziliența demersurilor lor artistice…