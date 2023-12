Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in anii trecuți, industria cinematografica a pregatit și in 2023 noi titluri de filme asociate cu Sarbatorile de iarna, ideale pentru luna decembrie. Atmosfera de Craciun este pretutindeni in jurul nostru in aceasta perioada, iar spiritul Sarbatorilor ne cuprinde și mai puternic atunci cand…

- Sunt romani și NU vor sa dispara tradițiile din Ziua de Ignat. Sfaturi de la pompieri pentru prevenirea incendiilor la taierea porcilor Sarbatorile de Iarna se apropie, iar cetatenii desfasoara in gospodarii in Ziua de Ignat o serie intreaga de activitati pentru pregatirea preparatelor din carne, de…

- Cererea pentru pachete de vacanta de sarbatorile de iarna a crescut cu 15% fata de anul precedent. Care sunt cele mai cautate destinatiiCererea pentru pachete de vacanta de sarbatorile de iarna a crescut cu 15% fata de anul precedent, anunta agentia de turism IRI Travel. Cele mai cautate destinatii…

- Aproximativ 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, aproape 25% iși vor petrece vacanța de iarna in Romania. 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna Dintre cei care iși vor petrece vacanța de iarna…

- Sarbatorile de iarna sunt un moment magic, dar și o perioada aglomerata, in special in ceea ce privește calatoriile. In acest context, inchirierea unei mașini devine o soluție practica și confortabila pentru a te deplasa in Romania.

- In primul rand, este important de menționat ca prețul energiei este strans legat de prețul gazelor și de costul certificatelor de carbon. Acest lucru a condus la creșteri de preț in ultima perioada, in special in contextul in care consumul a inceput sa creasca odata cu racirea vremii. Romania a avut,…

- Pana la sarbatorile de iarna, usturoiul romanesc va ajunge la discreție in toate piețele și supermarketurile din țara. Promisiunile vin de la fermierii buzoieni care anul acesta inregistreaza producții record la aceasta leguma-condiment.

- Se apropie iarna și nu știți cum sa va alegeți viitoarea geaca? In acest articol va vom da toate informațiile de care aveți nevoie pentru a arata și bine in noua geaca, dar sa va țina și de cald, deși in Romania, in ultimii ani, nu prea am mai avut parte de iarna și de zapezile de cand eram noi mici.…