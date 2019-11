Peste 45.000 de dosare privind recalcularea pensiilor sunt intarziate. Potrivit unei statistici a Casei Nationale de Pensii, media intarzierilor este intre una si trei luni, insa unele ajung chiar si pana la sase luni. Cele mai multe intarzieri sunt in Sectoarele 1 si 3 ale Capitalei si in judetele Alba, Gorj si Arges. In acest context, ministrul muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut sefilor tuturor caselor judetene de pensii din tara sa rezolve situatia pana in prima saptamana a lunii viitoare. Ea a amintit ca termenul legal pentru rezolvarea unei solicitari de recalculare a pensiei este de 45…