- Peste 45.000 de dosare privind recalcularea pensiilor sunt intarziate. Potrivit unei statistici a Casei Nationale de Pensii, media intarzierilor este intre una si trei luni, insa unele ajung chiar si pana la sase luni. Cele mai multe intarzieri sunt in Sectoarele 1 si 3 ale Capitalei si in judetele…

- Ajutoare de urgența de peste 1.000.000 lei pentru 299 familii și persoane singure, aprobate de Guvern 299 de familii și persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgența in valoare de 1.073.250 lei. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale…

- LEGEA PENSIILOR se schimba din nou, poate chiar in sedinta de vineri. Conform proiectului, se vrea corectarea legii in privința pensiilor de handicap, dar și a celor acordate lucratorilor din subteran. 1. Astfel, toate persoanelor care au desfașurat activitați miniere, in subteran, in cadrul…

- Persoanele care au desfașurat activitați miniere în suberan, în domeniul propecțiunii, explorarii, dezvoltarii, exploatarii, prepararii/sau prelucrarii concentrarii, conservarii și închiderii minelor din cadrul unitaților de prospecțiuni și explorari geologice ar putea beneficia de…

- Procurorul Parchetului Teritorial Sibiu a dispus retinerea a 11 persoane dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in judetele Sibiu, Valcea si Mures si in Bucuresti, la angajati RAR, intermediari si politisti banuiti ca inmatriculau masini cu probleme tehnice. Amintim ca zeci de perchezitii…