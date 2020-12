Peste 40% dintre spanioli, dispuşi să se vaccineze anti COVID-19, potrivit unui sondaj Un numar de 40% de spanioli este dispus sa faca vaccinul impotriva coronavirusului imediat ce acesta va fi disponibil, conform celui mai recent sondaj. Procentul a crescut de la 37% cat arata o cercetare anterioara. Un procent de 28% dintre participantii la sondajul realizat de Centrul pentru Studii Sociologice (CIS) au spus ca nu vor face vaccinul imediat, o scadere drastica de la 47% intr-o cercetare anterioara CIS, publicata pe 28 noiembrie, care punea aceeasi intrebare. Ca urmare a unei noi cresteri a numarului infectarilor in ultimele doua saptamani, alti 16,2% dintre participantii la sondaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Dozele de vaccin din prima transa ‘simbolica’ vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, informeaza, vineri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand…

- Luni a inceput campania de vaccinare anti-Covid și in Statele Unite ale Americii. Prima persoana care s-a vaccinat este o asistenta din New York. Asistenta din News York s-a vaccinat cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Vaccinul dezvoltat de cei cei producatori a fost aprobat recent și in SUA.…

- Vaccinul anti-Covid reprezinta singura șansa de scapa de pandemie, susțin mulți dinte oamenii de știința. Mai multe țari au inceput deja demersurile pentru achiziția acestui ser. Germania a incheiat un acord pentru achizitia a 5 milioane de doze dintr-un viitor vaccin vectorial anti-coronavirus. Conform…

- Preconizata campania de vaccinare impotriva noului tip de Coronavirus nu va fi una obligatorie, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. De altfel, nici nu ar putea fi, in condițiile in care cele mai optimiste date anunța peste 12 milioane de doze, abia spre primavara, la o populație de 19,4 milioane.…

- Uniunea Europeana a incheiat un acord care ii permite sa plateasca mai putin decat SUA pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial european, potrivit Agerpres.Anterior, Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile…

- Uniunea Europeana va plati mai puțin decat SUA pentru vaccinul anti- COVID-19 . UE a incheiat un acord cu producatorii vaccinului pentru a plati o suma mai mica decat prețul inițial din SUA, de 19,50 dolari, pentru o doza de vaccin. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI…