- ​Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a valorificat oportunitațile oferite de Uniunea Europeana prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU), prin depunerea și caștigarea unor proiecte, devenind astfel cel mai mare beneficiar din cadrul POCU, din Romania. In parteneriat…

- Sistemul informatic integrat PULS dezvoltat in cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, POCU/801/3/15/139164, al carui beneficar este Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va pune la dispoziția clienților SPO, angajatorilor, dar și persoanelor aflate in cautarea unui…

- Rata somajului in luna septembrie 2023 a fost 2,85%, mai mica decat in august si mai mica decat in septembrie 2022, anunta Agentia Nationala pentur Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform statisticilor, cei mai numerosi sunt somerii din categoria de varsta 40 – 49 de ani, care reprezinta…

- Incepand de anul viitor, bonele, menajerele, gradinarii ori persoanele angajate sa plimbe cainii sau orice altfel de persoana care va presta activitați casnice vor fi „platite” cu tichete de munca.Legea a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis in aprilie 2022, perioada in care Guvernul a aprobat…

- Formarea profesionala ofera posibilitatea de dezvoltare profesionala și personala, creeaza premizele invațarii unei meserii noi, dobandirea de noi competențe in procesul de reorientare catre o meserie mai ofertanta. Activitatea de formare profesionala se desfașoara pe baza planului național de formare…

- eSPOR, intermediar in relația cu angajatorii! Știm cat de important este sa lucrezi cu persoane bine pregatite, de aceea, in calitate de Serviciu Public de Ocupare ne dorim sa raspundem eficient nevoilor tale, in formarea, perfecționarea și alegerea viitorilor angajați! Avand in vedere ca șomerii inregistrați…

- Un numar de 114.778 persoane au fost angajate in primele sapte luni ale anului 2023 de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, a informat ieri Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. Din totalul persoanelor ocupate pana…