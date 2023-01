Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, a declarat, marti, cu ocazia sosirii in tara noastra a aeronavelor AWACS, ca aceasta operatiune reprezinta „o consolidare semnificativa” a prezentei aliate pe Flancul estic al NATO. „Este o consolidare semnificativa a prezentei aliate aeriene pe Flancul…

- Aproape 50 de pompieri militari si voluntari intervin la un incendiu izbucnit, marti seara, la o companie din municipiul Reghin, focul manifestandu-se pe o suprafata de aproximativ 1.000 mp, cu pericol de propagare la cladirile invecinate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 200 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta cu mijloacele tehnice aferente, sunt pregatiti sa intervina, zilnic, pe durata minivacantei ocazionate de intrarea in Noul An.Potrivit unui comunicat al ISU Dobrogea, cu ocazia organizarii…

- Pompieri, polițiști și ofițeri anticorupție au desfașurat la sediul Primariei Poiana o activitate de informare a salariaților cu privire la masurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea incendiilor in gospodariile din mediul rural, prevenirea faptelor antisociale și a celor de corupție in randul funcționarilor…

- FOTO VIDEO| Mobilizare IMPRESIONANTA de forțe a ISU Alba pentru cautarea tanarului de 15 ani cazut in apele Mureșului: 24 de pompieri cu 6 autospeciale și 2 barci pneumatice FOTO VIDEO| Mobilizare IMPRESIONANTA de forțe a ISU Alba pentru cautarea tanarului de 15 ani cazut in apele Mureșului: 24 de pompieri…

- REȘIȚA – Inca un tanar de 25 de ani s-a infipt intr-un stalp de tramvai dintre sensurile de mers de pe podul de la Pompieri. Potrivit salvatorilor, incidentul a fost raportat la 112, iar tanarul care conducea pe podul Stavila din Reșița a derapat cu autoturismul și a intrat in stalp. Din fericire, victima…

- Curtea de Conturi a Romaniei adreseaza cetatenilor invitatia de a trimite propuneri de teme de audit, pentru al patrulea an consecutiv, in vederea pregatirii Programului de activitate al institutiei pentru anul urmator, potrivit unui comunicat remis ieri AGERPRES. „Astfel, in luna noiembrie 2022, toti…