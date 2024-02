Micii pompieri în cadrul Săptămânii Protecției Civile Micii pompieri in cadrul Saptamanii Protecției Civile, echipajele ISU Dambovița au facut o vizita la Liceul Teoretic Mihai Viteazul Vișina, unde cei mici de la clasele primare au invațat cum pot fi prevenite diverse situații de urgența, precum și modul corect de comportament in cazul producerii acestora. In imagini putem observa entuziasmul și bucuria de [...] The post Micii pompieri in cadrul Saptamanii Protecției Civile first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

