Peste 3.000 de alergatori au participat la Crosul Universitatii Bucuresti-cora Lujerului Challenge Iubitorii sportului in aer liber au avut ocazia sa participe la cea de-a 26-a editie a Crosului Universitatii Bucuresti cora Lujerului Challenge, in data de 19 mai.



Crosul a fost organizat in parteneriat de catre cora Lujerului, Universitatea Bucuresti, prin Departamentul de Educatie Fizica si Sport, agentia Erka Synergy Communication si Consiliul General al Primariei Bucuresti.



Evenimentul, care a reunit aproximativ 3000 de alergatori, a avut pe langa componenta sportiva si educationala, o componenta umanitara. Inscrierile au fost gratuite, insa participantii au putut face donatii.

Sursa articol si foto: business24.ro

