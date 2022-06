Stiri pe aceeasi tema

- Directorii executivi din Europa Centrala și de Est (ECE), inclusiv din Romania, sunt mai ingrijorați decat omologii lor de la nivel global de riscurile cu care se confrunta companiile in prezent, precum competiția, modelul operațional, securitatea cibernetica sau contextul geopolitic, dar, in același…

- Daca Vladimir Putin ar decide sa poarte un razboi cu Occidentul, primul pas al Moscovei ar fi ocuparea unei fașii terestre care ar face legatura intre Belarusul aliat și enclava rusa Kaliningrad, separand astfel statele baltice de Polonia, scrie publicația europeana Politico . Cat de protejat este acest…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina va dura ani de zile, estimeaza secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. ”Trebuie sa fim pregatiti ca acest lucru sa dureze ani de zile”, a avertizat liderul NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, intr-un interviu difuzat de presa occidentala. Indemnul secretarului general,…

- O analiza semnata de Jeremie Gallon, director general la McLarty Associates, profesor la Sciences Po și membru senior nerezident la Atlantic Council, publicata de Politico De la inceputul razboiului din Ucraina, s-a spus adesea ca s-a mutat spre est centrul de greutate al Uniunii Europene. Și este adevarat…

- Inflatia se mentine la cote ridicate in Europa Centrala si de Sud-Est, razboiul din Ucraina amplificand presiunile asupra preturilor si ducand la o revizuire in sus a prognozelor pe termen scurt. Pe langa inasprirea politicii monetare operata de bancile centrale din regiune, guvernele si-au intensificat…

- Nivelul ridicat de activitate din piața investițiilor imobiliare in prima parte a acestui an indica faptul ca volumul total al investițiilor in Romania ar putea depași 1 miliard de euro in 2022, potrivit consultanților Colliers. Numai cateva tranzacții de mare anvergura, in stadii destul de avansate…