- Autoritațile din Turcia au reținut 33 de persoane suspectate de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, iar alte 13 persoane sunt cautate de poliție.Autoritațile turce au reținut 33 de persoane suspectate de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, a anunțat marți…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca din cauza acțiunilor sale a generat antisemitism in toata lumea și l-a numit „macelarul Gazei”, relateaza AFP, citata de France 24.„Netanyahu și-a scris deja numele in istorie ca fiind macelarul Gazei.…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul este un "stat terorist", care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza, relateaza Reuters, citata de The Guardian. De asemenea, liderul turc a repetat ca gruparea militanta palestiniana Hamas nu este o organizație…

- Ministerul turc de Externe a anuntat ca ambasadorul Sakir Ozkan Torunlar a fost rechemat pentru consultari "avand in vedere tragedia umanitara in desfasurare din Gaza, cauzata de atacurile continue ale Israelului impotriva civililor si refuzul Israelului de a accepta o incetare a focului", relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 25 octombrie, ca nu va mai vizita Israelul, din cauza razboiului „inuman” din Gaza impotriva Hamas, organizatie pe care el nu o considera terorista, ci un grup de eliberare care lupta pentru a proteja pamantul si poporul palestinian, a transmis…

- Mai multe atacuri ale protestatarilor impotriva ambasadelor Israelului si SUA au fost raportate in diferite parti ale lumii dupa bombardarea unui spital din Gaza, soldat cu sute de morti, in contextul conflictului in curs de desfasurare intre autoritatile palestiniene si gruparea islamista Hamas, relateaza…

- Recep Tayyip Erdogan a anuntat reintoarcerea la politica „geografiei inimii”, la cateva zile dupa doborarea dronei turcești, echipata cu armament, de catre avioane americane de lupta in spațiul aerian al Siriei, dar și dupa evoluțiile din Israel și din Gaza ca urmare a atacului terorist lansat de Hamas.…