In data de 16 septembrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Știuca, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici", parte a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020"(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul […] Peste 22 milioane de lei pentru rețele de apa in noua localitați din Timiș, atrase de Aquatim