- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 16 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, trensmit reprezentanții Salvamont, intr-o postare facuta duminica pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, ele mai multe apeluri au fost date pentru…

- Salvamontistii au salvat de pe munte in ultimele 24 de ore peste 20 de persoane, trei dintre ele ajungand la spital, relateaza Agerpres. Citește și: Armata israeliana așteapta semnalul pentru a intra in Gaza. Reuniune de urgența a UE In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit…

- Salvamontistii au salvat de pe munte in ultimele 24 de ore peste 20 de persoane, trei dintre ele ajungand la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 16 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, cele mai multe fiind pentru Salvamont…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in urma exploziei de la statia GPL din Crevedia a decedat. Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la 6 morti dupa ce un pacient cu arsuri internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat, potrivit raportului privind victimele transmis, luni,…

- O persoana si-a pierdut viata iar alte trei persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, la un depozit de carburant si material lemnos din localitatea Eremitu, din judetul Mures anunța Agerpres. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului care se manifesta pe o suprafata…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Un numar de 26 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de catre salvamontisti. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: -cate trei apeluri pentru Salvamont Maramures…

- Doua persoane au murit pe munte, in ultimele 24 ore, in timp ce 18 turiști aflați in pericol au fost salvați de echipele Salvamont. Potrivit salvamontiștilor, din pacate, doua persoane au murit, fiind predate serviciilor de Medicina Legala. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont…