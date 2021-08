Peste 20 de migranți ilegali, prinși de Poliția de Frontieră Arad Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si Norvegia, au fost descoperiti noua migranti. Camioanele au fost verificate la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand.„In urma efectuarii controlului amanuntit al mijloacelor de transport, au fost descoperiti, ascunsi in compartimentele pentru marfa, noua cetateni straini.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In doua camioane care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si Norvegia, conduse de un bulgar și un grec au fost descoperiti noua migranti. Camioanele au fost verificate la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Varsand."In urma efectuarii controlului amanuntit al…

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp, potrivit Agerpres. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru…

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera de la Nadlac II și Varșand au depistat 28 de cetațeni din Pakistan, Afganistan și Turcia. Aceștia au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Majoritatea erau ascunși in automarfare incarcate cu diferite bunuri, iar alții au incercat sa treaca granița…

- Politistii de frontiera de la Varșand, Nadlac II și Turnu au depistat 28 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri.

- Politistii de frontiera de la Varsand si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 28 de cetateni din Afganistan, Pakistan si Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. * Marti, la Punctul de Trecere…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat 28 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Turcia care au incercat sa treaca...

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand și Nadlac, au depistat 18 cetateni din Afganistan, Pakistan, Irak și Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși intr-un microbuz și un camion, in timp ce un alt migrant, din Tunisia, a fost…