Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in saptamana 26.03 – 30.03.2018, au fost raportate inca 215 cazuri noi de rujeola, in 20 de judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri, respectiv 57, s-au inregistrat in Bacau, iar numar mare de imbolnaviri…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana pe 30 martie 2018 este 11.784, cu 215 cazuri mai mult fata de saptamana trecuta, potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat faptul ca au fost raportate alte 215 de cazuri de rujeola la nivelul municipiului București și in alte 20 de județe. Read More...

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a comunicat ca, intre 5 și 9 martie, cele mai multe cazuri noi de rujeola s-au confirmat in județul Suceava, fiind vorba despre 23. Alte 64 de imbolnaviri s-au inregistrat in 14 județe și in București. Conform sursei citate, numarul…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- V. Stoica La nivel național, numarul imbolnavirilor cu rujeola confirmate de medicii specialiști a crescut, in cursul saptamanii trecute, comparativ cu perioada anterioara, dupa cum arata cifrele oficiale date publicitații, ieri, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc,…