Peste 180 de arme, confiscate la frontiera turco-bulgară Un cetatean francez de origine turca a fost pus sub acuzare vineri in Bulgaria pentru incercarea de a transporta ilegal 186 de pistoale si munitii din Turcia spre Europa, a anuntat parchetul, relateaza AFP.



Barbatul, 41 de ani, ascunsese intr-un microbuz inmatriculat in Franta 186 de pistoale de diferite marci si 7.475 de cartuse, a anuntat Ivan Stoianov, procurorul regional din Haskovo (sud). Armele si munitia au fost descoperite luni in timpul unui control vamal.



"Acestea sunt probabil pistoale cu gaz care au fost transformate in arme de foc", a precizat Stoianov intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

