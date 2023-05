Peste 1.600 de companii au intrat în insolvenţă în acest an. Cele mai afectate afaceri Peste 1.600 de companii au intrat in insolventa in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate 1.610 companii in insolventa, arata o analiza a CITR. Cele mai afectate domenii sunt: comertul (476 companii), constructiile (308 companii) si industria (195 companii). Regiunile cu cele mai multe insolvente sunt […] The post Peste 1.600 de companii au intrat in insolventa in acest an. Cele mai afectate afaceri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

