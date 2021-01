Peste 13.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore Peste 13.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Peste 13.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore cu serul de la Pfizer-BioNTech. Astfel, de la începutul campaniei și pâna acum, peste 137.000 de persoane au beneficiat de vaccinul anti-COVID la nivel național. Dintre acestea, aproape 700 au avut reacții adverse comune și minore, doua treimi manifestându-se prin febra, dureri de cap sau urticarie. Una dintre aceste reactii este în curs de investigare, a anuntat Comitetul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

