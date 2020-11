Peste 130 de bistrițeni, amendați pentru nerespectarea măsurilor de protecție și interdicțiile de liberă circulație Peste 8.000 de persoane au fost verificate de polițiști in ultimele 24 de ore, in cadrul filtrelor amplasate la intrarea/ieșirea din municipiul Bistrița și localitaților componente, dar și in cadrul acțiunilor punctuale organizate, fiind constatate peste 130 de incalcari ale normelor legale. In ultimele 24 de ore, in zonele carantinate, polițiștii, impreuna cu jandarmi și polițiști locali, au acționat in sistem integrat, atat in cele 7 filtre amplasate la intrarea in/ieșirea din localitațile carantinate, cat și prin verificari și controale in interiorul acestora, pentru a ne asigura ca bistrițenii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

