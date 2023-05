Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul Comun gazduit de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava organizeaza in aceasta perioada sesiuni de informare in cadrul Programului Interreg NEXT Romania - Ucraina pentru prezentarea oportunitaților de finanțare a proiectelor transfrontaliere in regiunea de granița.

- Vineri, 12 mai, de la ora 10.00, la Hotel Bucovina din Suceava va avea loc o sesiune de informare in cadrul Programului Interreg NEXT Romania - Ucraina pentru prezentarea oportunitaților de finanțare a proiectelor transfrontaliere in regiunea de granița.Evenimentul este organizat de ...

- ROMANIA. Refugiatul, ratacit in munți, a putut fi salvat cu ajutorul tehnologiilor speciale de localizare, chiar daca telefonul sau avea cartela SIM nonUE, era in Roaming și fara acces la internet! Serviciul de Telecomunicații Speciale a primit premiul „AML & Rescue Award“ la Gala Europeana 112, pentru…

- Membrii Asociatiei ‘Granarii – Da-te pe brazda’ Iasi au anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca mobilizeaza membri si simpatizanti pentru protestul national care se va desfasura pe 7 aprilie, in proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, im judetul Suceava, la initiativa…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat prezența comisarului european in Romania in aceasta zi cu o semnificație aparte, la un an de la debutul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.Președintele Romaniei a reiterat și cu aceasta ocazie necesitatea continuarii sprijinirii Ucrainei și a populației greu afectate…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut astazi, 24 februarie 2023, o intrevedere cu Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, aflat in vizita de lucru la București, anunța Biroul de presa al Guvernului.La aproape un an de la ultima intrevedere, in…

- Fonduri nerambursabile in valoare de 54 de milioane de euro vor putea fi accesate in patru județe din Romania, inclusiv Suceava, dar și in patru unitați administrative similare din Ucraina, prin proiecte care vizeaza domeniile sanatate, educație, turism și cultura, adaptarea la schimbarile ...