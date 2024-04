Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite „vor continua” sa parasuteze ajutor umanitar in Fasia Gaza, a afirmat marti un purtator de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, in timp ce Hamas solicita incetarea acestor operatiuni dupa mai multe cazuri de inec si busculade mortale, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ministerul Sanatatii condus de Hamas a anuntat, sambata, ca noua persoane au fost ucise de focuri de arma israeliene asupra unei multimi care astepta sa fie distribuite ajutoare in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Ministerul Sanatații al Hamas a raportat, vineri, cel puțin 11 persoane ucise și alte aproximativ 100 de raniți, in urma unui atac al forțelor israeliene asupra unei mulțimi care aștepta ajutoare umanitare in Fașia Gaza.

- Cel putin 11 morti si 100 de raniti intr-un sens giratoriu, in orasul Gaza, in tiruri ”israeliene” asupra unei multimi care astepta ajutoare umanitare, anunta Ministerul Sanatatii al Hamas, potrivit news.ro. Ministerul Sanatatii al Hamas anunta vineri ca cel putin 11 persoane au fost ucise, iar alte…

- Camioane cu ajutoare umanitare au patruns marti in nordul Fasiei Gaza, amenintata de foamete, ca parte a unui "proiect-pilot" al armatei israeliene, a anuntat aceasta miercuri dimineata, informeaza AFP, citat de AGERPRES. "In conformitate cu directivele guvernamentale, sase camioane care transportau…

- O nava aparținand Organizației neguvernamentale Open Arms, care a imprumutat un culoar maritim intre Cipru și Fașia Gaza, a pornit marți, 12 martie dimineața, catre Gaza, unde populația se afla in pragul foametei. La bord se afla o importanta cantitate de alimente, medicamente și alte bunuri de stricta…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…