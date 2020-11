Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au ridicat in urma celor 67 de perchezitii efectuate, joi, in municipiul Bucuresti si in judetele Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau bani si bunuri in valoare totala de aproximativ un milion de…

- Perchezitiile au loc la Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, la Serviciul Permise Suceava, la un atelier unde erau confectionate placute cu numere de inmatriculare, precum si la reprezentantele RAR din Bucuresti si din Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau. Dosarul vizeaza infractiuni…

