Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, in sistem videoconferința cu reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si cu personalul propriu in sala, Colonel Matei Mihai, imputernicit inspector sef al IJJ Dambovița, a evidențiat sintetic activitatea instituției…

- Evaluarea activitații și rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita (IJJ Dambovița) pentru anul 2023 s-a desfașurat astazi, 30 ianuarie a.c., in Sala de ședințe “Slt. (p.m.) Negulici Valeriu” de la sediul unitații. Colonel Matei Mihai, imputernicit inspector sef al IJJ Dambovița a evidențiat…

- Joi, 25 ianuarie a avut loc evaluarea activitatii Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava pentru anul 2023. Prezentarea materialului de bilanț a fost realizata de catre inspector – șef, general de brigada Ionel Postelnicu, in prezenta cadrelor unitatii. Activitatea a fost prezidata, in sistem videoconferinta,…

- In anul 2023 jandarmii bistrițeni au executat 8.068 misiuni de ordine publica. Pe timpul acestora au fost aplicate 2.191 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 612.050 lei, se arata in bilanțul de activitate a instituției pe anul 2023. Potrivit documentului, valoarea bunurilor ridicate in vederea…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, marti, perchezitii la trei institutii publice din Bucuresti, printre care și doua spitale, intr-un dosar de coruptie care vizeaza funcționari publici și achiziția unor servicii IT pentru spitale, scrie News.ro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Sute de elevi argeseni au fost amendati de catre jandarmi, in cursul acestui an, dupa ce au fost prinsi fumand fie in scoli, fie in zonele din apropierea acestora.Cel mai recent astfel de caz a fost inregistrat, la nivelul Jandarmeriei Arges, saptamana aceasta, luni. Valoarea totala a amenzilor depaseste…

- Problematica posturilor ilegale și a abuzurilor comise de structurile transnistrene in Zona de Securitate a constituit principalul subiect din agenda delegației Republicii Moldova care a participat la ședința saptaminala a Comisiei Unificate de Control la 2 noiembrie curent in orașul Bender. Cu privire…