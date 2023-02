Stiri pe aceeasi tema

- Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, o investitie de 800 de milioane de euro, va incepe in aceasta vara, in zona Pilu - Graniceri, iar proiectul va fi insotit de o a doua investitie, de aproximativ 200 de milioane de euro, intr-o unitate de stocare a energiei, tot

- Autoritațile jamaicane au confiscat cocaina in valoare estimata la 80 de milioane de dolari de pe o nava in portul Kingston, intr-una dintre cele mai mari razii din țara, au declarat autoritațile.In total, au fost descoperite peste 1.500 de kilograme de cocaina. Oficialii jamaicani au descoperit cocaina…

- Primaria Gura Foii va incasa anual redevența de 79 .000 EURO pentru terenul concesionat in vederea realizarii viitorului parc fotovoltaic, pentru comuna Gura Foii, anul 2023 a inceput extraordinar. „Am semnat cel mai mare contract de concesiune din istoria comunei noastre. De anul acesta Primaria Gura…

- Fermele eoliene din Marea Britanie au generat anul acesta o cantitate record de electricitate, datorita vremii cu vant si a sporirii numarului de turbine, ceea ce a atenuat impactul cresterii preturilor la gazele naturale, transmite Bloomberg. Energia eoliana va fi un factor critic al modului in care…

- La noi in țara va fi construit cel mai mare parc fotovoltaic din Europa. In ce județ din Romania se va face mare investiție. La ce suma se ridica proiectul și pana in ce an va fi finalizat. Cel puțin 1.000 de persoane vor munci zilnic pentru construirea lui.

- Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va incepe anul viitor in zona Pilu – Graniceri, din judetul Arad, va costa aproximativ 800 de milioane de euro, au anuntat, marti, reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului, relateaza Agentia de presa Rador. Acestia au mai transmis…

- Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va incepe anul viitor in zona Pilu - Graniceri, din judetul Arad, va costa aproximativ 800 de milioane de euro, au anuntat, marti, reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului.

- Pe 23 noiembrie 2022 Honor a tinut un eveniment, in cadrul caruia a dezvaluit telefoanele Honor 80 si Honor 80 Pro. Acestea se remarca printr-o rezolutie atipica a camerelor principale si anume 160 de megapixeli. Honor nu e straina de astfel de abordari inedite, aducand o camera de 54 MP pe seria Honor…