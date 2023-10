Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala ,,Fulger" al Armatei Naționale și militarii Fortelor speciale din Statele Unite ale Americii (SUA) s-au instruit in cadrul exercitiului bilateral „Sage Eagle 2023”. Acesta s-a desfașurat in perioada 8-24 septembrie curent, la un poligon din Texas,…

- Peste 50 de pasionati montaniarzi din tara au participat, sambata, la un exercitiu de escalada pe stancile Crestei Cocosului (1.450 metri altitudine) din Muntii Gutai, a informat vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Radu Trufan. ‘Pasionati de senzatii tari, peste 50 de persoane din…

- Trei caini vor fi dresați pentru a gasi urșii din padurile Romaniei. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea” din Brasov achiziționeaza servicii de dresaj canin in valoare de peste 335.000 lei in cadrul unui proiect european

- Bucureștenii sunt invitați, sambata, 2 septembrie, de la ora 18:00, Rondul de pe Șoseaua Kiseleff, sa celebreze Ziua Limbii Romane in cadrul unui eveniment neconventional, organizat de Primaria Capitalei, prin Direcția Cultura, Turism, Invațamant a Munici

- Parașutiști din 6 țari NATO au luat parte la un mare exercițiu internațional, pe care Polonia il organizeaza anual. Militarii aliați s-au antrenat impreuna, undeva in apropierea Cracoviei, și au adunat cateva sute de salturi.

- FOTO Crucea Roșie Filiala Alba: Aproape 4.000 de elevi din județ au participat la cursuri pentru o viața sanatoasa Aproape 4.000 de elevi din județul Alba au participat la ore de educație pentru sanatate susținute in școli de medici, nutriționiști, asistenți medicali și psihologi, in cadrul unui amplu…

- Razboi in Ucraina, ziua 497. Militarii ruși ar fi plasat obiecte similare unor explozibili pe acoperișul mai multor unitați de putere ale centralei nucleare Zaporojie, acuza presedintele Volodimir Zelenski.