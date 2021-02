In jur de 110 turiști au ramas blocați sambata timp de 15 minute in telescaunul din Valea Soarelui, care face parte parte din domeniul schiabil de altitudine al statiunii Sinaia. Directorul Transport Urban Sinaia, Catalin Ticu, a declarat ca problemele tehnice ale instalatiei au fost cauzate de un modul ars, insa ele au fost rezolvate in timp scurt, telescaunul reluandu-si functionarea cu publicul, transmite Agerpres.Pe domeniul schiabil de altitudine din Sinaia se desfasoara, sambata, evenimentul Winter Fun. Administratorii domeniului spun ca turistii sunt asteptati cu trambuline si un family…