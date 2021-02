Peste 100 de răniţi în cutremurul cu magnitudinea 7,3 din Japonia Peste 100 de persoane au fost ranite în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 care a zguduit provincia Fukushima, fiind resimtit puternic inclusiv în capitala Tokyo, la peste 200 km distanta, a anuntat duminica biroul premierului Yoshihide Suga, citat de dpa și preluat de Agerpres. Cel putin 96 de persoane au fost ranite în prefecturile Fukushima si Miyagi si în regiunea Kanto, care include Tokyo, a anuntat televiziunea japoneza NHK. Institutul american de geofizica evaluat initial cutremurul la o magnitudine de 7,1, care a fost apoi reevaluata de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca nu se pune problema daca vor avea loc Jocurile Olimpice de la Tokyo, ci modul cum se vor desfașura competițiile. In timpul unor declarații facute dupa o reuniune a Comitetului Executiv, președintele CIO Thomas Bach, a adresat un apel la rabdare și a precizat…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si mai multe cladiri s-au prabusit dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit insula indoneziana Sulawesi, a anuntat agentia nationala de gestionare a catastrofelor, noteaza AFP."Trei persoane au murit si 24 sunt ranite", a indicat purtatorul…

- Tokyo a raportat joi alte 2.447 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cea mai mare cifra zilnica inregistrata pentru a doua zi consecutiv, conform media locale, relateaza DPA.Cifra anuntata joi depaseste cu mult recordul zilnic anterior, stabilit miercuri, de 1.591 de cazuri.Prim-ministrul Yoshihide…

- Autoritațile de la Tokyo se pregatesc de impunerea unor restricții drastice, in condițiile recrudescenței infectprilor cu noul coronavirus, dar, in același timp, nu renunța la ideea organizarii Jocurilor Olimpice. Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca…

- Autoritațile nipone vor impune o noua stare de urgența in regiunea Tokyo din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, potrivit premierului Yoshihide Suga, citat de AFP. El a sfatuit populația sa iasa...

- Tokyo a raportat o creștere record a cazurilor de coronavirus sambata, deoarece Japonia se confrunta cu o creștere care include acum o noua tulpina cu raspandire rapida, in timp ce guvernul indeamna oamenii sa ramana acasa, relateaza Reuters.Infecțiilecu virusul care provoaca COVID-19 au atins un record…

- Forțele de aparare au fost mobilizate in urma ninsorilor abundente care s-au abatut saptamana aceasta in Japonia, pentru a ajuta peste 1.000 de oameni blocați cu mașinile pe o autostrada situata la nord de Tokyo, relateaza CNN. Stratul de zapada depașește doi metri in unele regiuni.Peste 1.000 de oameni…

- ​Sportivii ar putea fi sanctionati daca vor încalca protocoalele de siguranta anticovid la Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara anului urmator, a declarat directorul executiv al comitetului de organizare Tokyo 2020, Toshiro Muto, scrie Xinhua.Potrivit unui proiect provizoriu publicat de…