Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Dambovita a aprobat marti, 24 martie, in ultima sedinta ordinara, alocaarea catre Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste a sumei de 1.509.000 de lei, in vederea achizitionarii de aparatura medicala, echipamente si dispozitive medicale.

- Zeci de clujeni au participat duminica, 22 martie, la slujba oficiata in fata Catedralei Mitropolitane din oras. In ciuda avertismentelor autoritatilor privind pandemia de coronavirus, credinciosii au fost impartasiti cu aceeasi lingurita.

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, s-a intalnit cu Messi și celelalte vedete ale clubului catalan pentru a le propune micșorarea salariilor, in plina criza de coronavirus. Conform presei spaniole, la inceputul acestei saptamani, oficialii clubului catalan erau in cautarea unor…

- Autoritatile au transmis toata ziua ca oamenii sa stea in casa pentru a evita raspandirea noului coronavirus, insa preotii din Buzau pare ca au ignorat recomandarile si au organizat o procesiune prin care au plimbat pe strazile orasului o icoana.Preotii de la Biserica Banu din Buzau au organizat o procesiune…

- Gigi Becali a facut o donatie considerabila Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Bals, in plina pandemie de coronavirus, dupa ce conducerea unitatii medicale i-a solicitat ajutorul saptamana trecuta.Patronul FCSB a cumparat un camion (la propriu) de produse și le-a donat la ”Matei…

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton. Aflați in plina pandemie de coronavirus, cei doi indragostiți incearca sa nu intre in panica din cauza virusului ucigaș din China și sa iși pastreze optimismul.

- Printre vedetele care au luat masuri de precauție in ceea ce privește coronavirusul se numara și Dana Rogoz. Frumoasa actrița a ales sa ramana in casa o perioada, alaturi de cei dragi, lucru pe care ii indeamna și pe fani sa-l urmeze. In plina pandemie de Covid-19, artista le-a oferit ajutor parinților…