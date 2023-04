Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 137 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, in total, 74 de cetateni din diverse state afro-asiatice care au... The post 69 de migranți ascunși in doua camioane, depistați la frontiera Nadlac II. Alți cinci migranți au incercat sa treaca frontiera pe jos…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat, in total, 74 de migranti din diverse state afro-asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Acestia erau ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv pe jos. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat, astazi,…

- ARAD. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-un TIR ce transporta lingouri de aluminiu, patruzeci de cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 37 de cetateni din Bangladesh, Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara și un ansamblu rutier. Șoferii sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 50 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, intr-un ansamblu rutier condus de un cetațean grec. Șoferul este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de migranți care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 52 de cetateni straini din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…