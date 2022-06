Peste 100 de cadavre găsite la Mariupol Mariupol, unul dintre cele mai bombardate orașe din Ucraina, daca nu chiar cel mai bombardat, revine in atenția opiniei publice. Dupa cum relateaza consilierul primarului, Petro Andryushchenko, citat de Ukrinform, tocmai au mai fost descoperite peste o suta de cadavre in daramaturile unei case distruse de bombe: „Mariupol. Triste noi descoperiri. In timpul inspecției cladirilor din districtul Livoberezhny, au fost gasite peste 100 de cadavre intr-o casa distrusa de o explozie a unei bombe. Cadavrele sunt inca sub daramaturi. Ocupanții nu au nicio intenție sa le ingroape”. Mariupol e un oraș distrus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

